Официальная касса России: «Балканский рубеж» показал восьмой старт среди российских военных фильмов

Лидером прошедшего уикенда предсказуемо стала военная драма БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, однако ее сборы, несмотря на поддержку ВГТРК и активный трейлеринг, прошли по нижней границе ожиданий. Результат в 129 млн выше, чем у СОБИБОРА (104 млн), но ниже АВГУСТА. ВОСЬМОГО (139 млн) и КРЫМА (161 млн).

«Люди разглядели, что у нас не политическое кино, а приключения и грандиозный военный аттракцион. В связи с фильмом зрители говорят не о политике, а о качестве проекта. Это позволяет надеяться на то, что мы можем рассчитывать не только на 25+, но и на аудиторию от 16 до 25 лет», − сказал продюсер Вадим Быркин, комментируя результаты уикенда своего фильма для БК.

Другой новый отечественный фильм − комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ − собрал на старте 101 млн, что совсем немного уступает результату недавних ЛЮБОВНИЦ (108 млн) и существенно превосходит показатели КАК Я СТАЛ РУССКИМ (72,3 млн).

В борьбе за третье место сошлись два новых мультфильма — ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ – и холдовер КАПИТАН МАРВЕЛ. Победителем с результатом в 99,3 млн в России и 113 млн с учетом СНГ вышла первая картина, во многом за счет большего количества сеансов. В то же время у КОРОЛЕВСКОГО КОРГИ, оказавшегося в итоге на пятой строке, отмечена наибольшая посещаемость; в целом его показатели (71,3 млн по России и 87 млн по СНГ) стали вторыми среди анимационных релизов компании «Вольга».

КАПИТАН МАРВЕЛ стал четвертым по России с результатом в 75 млн при умеренном падении на 63,3%. Общие сборы проекта студии «Марвел» взяли планку в 1 млрд (по СНГ они достигли 1,219 млрд) и превзошли сборы ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (957 млн).

Пследней новинкой, попавшей в лучшую десятку уикенда, стал триллер В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ с Изабель Юппер и Хлоей Морец в главных ролях. Фильм собрал 15,4 млн, опередив стартовые цифры других недавних релизов прокатчика − ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (12,6 млн) и СУСПИРИЯ (10,9 млн).

Общая касса лучшей двадцатки уикенда по России составила 625 млн, что на 72 млн больше, чем неделю назад, однако существенно ниже прошлогоднего показателя. Тогда благодаря убедительным стартам ТИХООКЕАНСКОГО РУБЕЖА 2 и КРОЛИКА ПИТЕРА сборы составили 848 млн.

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27.03.2019 Автор: Максим Острый