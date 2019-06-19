Официальная касса России: «Люди в черном» стартовали слабее прошлой части

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, призванные перезапустить франшизу, за первый уикенд смогли заработать 218 млн рублей, а с учетом дополнительного праздничного дня − 297 млн. Сборы именно уикенда сопоставимы с показателями TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (228 млн), однако уступают ХИЩНИКУ (277 млн). Кардинальная смена актерского состава отразилась на цифрах − фильм стартовал на 57,3% слабее третьей части франшизы.

«Хотя, безусловно, и были надежды на более резвый старт, я скорее доволен. В ситуации, когда погода настолько хороша, как в прошедшие выходные, мотивация людей идти в кино вместо общения с природой должна быть исключительно мощной. При этом для большинства все-таки выбравших первое именно наше кино явилось такой причиной, что приятно», − рассказал в интервью ЭБК гендиректор Sony Pictures Productions & Releasing в России Антон Сиренко.

Сразу два холдовера из десятки лучших фильмов отметились достаточно низкими падениями. Сборы ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 сократились на 37,8%, но они уже достигли 1,241 млрд рублей. Фильм обошел итоговые показатели МОНСТРОВ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (1,129 млрд) и нацелился на результат третьей части франшизы ГАДКИЙ Я (1,397 млрд). Сборы АЛАДДИНА, в свою очередь, упали на 34,5% и преодолели отметку в 1 млрд, у фильма Гая Риччи вновь самая высокая посещаемость (в среднем 31 человек на сеанс).

Касса ЛЮДЕЙ ИКС: ТЕМНОГО ФЕНИКСА, напротив, рухнула сразу на 70,1%. После одиннадцати дней проката фильм освоил 346 млн рублей, его отставание от графика предыдущей части франшизы, АПОКАЛИПСИСА, составляет 216 млн.

Фильм ужасов МА стартовал по нижней границы ожиданий, его сборы в размере 30,2 млн уступают показателям картин ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ (58,3 млн) и ПРОЧЬ (34 млн).

Несмотря на традиционно сложный для подобных картин летний период, драма Педро Альмодовара БОЛЬ И СЛАВА заработала за уикенд 8,9 млн рублей (и 12,1 млн за пять дней проката). Это выше цифры предыдущей работы режиссера, ДЖУЛЬЕТТЫ (6,4 млн) и сопоставимо с показателем другого его фильма, Я ОЧЕНЬ ВОЗБУЖДЕН (12,2 млн с учетом стран СНГ).

Занявшая девятое место отечественная картина ДОНБАСС. ОКРАИНА заработала за пять дней лишь 6,7 млн рублей, а ее средняя посещаемость составила четыре человека на сеанс, это худший показатель среди фильмов первой десятки.

Также в прокат вышли российская комедия Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ (2,9 млн рублей, одиннадцатое место), семеный проект ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (2,4 млн, тринадцатая позиция) и мультфильм КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2,1 млн, четырнадцатое место), приключенческая картина БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ (1,5 млн, семнадцатое место) и комедия ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (1,1 млн, девятнадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 544 млн рублей, с учетом стран СНГ – 599 млн. Это на 7,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина СУПЕРСЕМЕЙКА 2.

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19.06.2019 Автор: Максим Острый