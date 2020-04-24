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«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

Речь идет о давнем контракте с японцами

«Союзмультфильм» хочет вернуть права на образ Чебурашки, которые несколько лет назад были переданы в Японию. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу студии. Право на использование образа было предоставлено японской компании предыдущим руководством «Союзмультфильма».

«На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев, − рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева. − Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств.

Персонаж Чебурашки впервые появился в мультфильме «Крокодил Гена», выпущенном киностудией «Союзмультфильм» в 1969 году. Фильм был снят по мотивам книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Персонаж Чебурашки стал крайне популярен в Японии, местная компания приобрела права на его использование в 2004 году. Они заканчиваются в 2023 году. 

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24.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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