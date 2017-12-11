«Союзмультфильм» намерен стать партнером Ghibli в России

«Союзмультфильм» намерен наладить прямое сотрудничество с японскими анимационными компаниями, в том числе с легендарной киностудией Ghibli японского режиссера Хаяо Миядзаки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы российской студии Юлианны Слащевой. Она рассказала, что ее компания хочет предложить японцам партнерство в продвижении их продукции на российский рынок.

«Мы знаем, что Ghibli заинтересована в открытии офисов по всему миру – на тех рынках, где есть потенциал продвижения фильмов, уже снятых студией или ее будущих работ, – цитирует Слащеву ТАСС. – Думаю, что «Союзмультфильм» мог бы стать прекрасной площадкой для такого сотрудничества. На нашей студии, во-первых, собрались главные поклонники творчества этого мастера, мы его хорошо понимаем и правильно сможем продвигать».

Глава «Союзмультфильма» отметила, что сейчас легендарная российская анимационная студия переживает второе рождение и заканчивает формирование «сильных отделов маркетинга и продаж», что поможет ей профессионально и квалифицированно заняться продвижением японского анимационного контента.

Японские аниматоры уже не раз сотрудничали с отечественными мультипликаторами. В 1986-87 годах был создан советско-японский мультсериал «Приключения пингвиненка Лоло», а чуть позже экранизирована сказка «Двенадцать месяцев». В 2014 году появился полнометражный японский мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену, который был сделан при участии творческого коллектива «Союзмультфильма». С 2015 года права на использование бренда «Чебурашка» в Японии истекли.

Сам «Союзмультфильм» имеет большие планы по продвижению своей продукции в Японии. В ближайшие полгода студия намерена сделать отцифровку и реставрацию пяти полнометражных лент из золотой коллекции и хочет привезти их в Страну восходящего солнца в рамках фестиваля российской культуры. Юлиана Слащева также выразила надежду на то, что в будущем перекрестном году культуры России в Японии и Японии в России «найдется место для отдельного фестиваля японских мультфильмов в России и российской анимации в Японии».

11.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС