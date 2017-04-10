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«Союзмультфильм» будет возвращать права на мультфильмы и персонажей через суд

Кроме того, студия рассчитается по долгам с авторами

«Союзмультфильм» научат зарабатывать деньги самостоятельно. Дотационная государственная студия должна стать прибыльной и существовать не за счет субсидий, а за счет собственной производственной деятельности и библиотеки. Такую цель озвучила председатель правления компании Юлианна Слащева. После совещания мультипликаторов в День российской анимации, в котором участвовал и министр культуры Владимир Мединского, Слащева заявила, что теперь «Союзмультфильм» будет добиваться пересмотра контрактов по правам на свою библиотеку.

«Ждите большого шума и скандала. Я начну сейчас расторгать все невыгодные для «Союзмультфильма» договора, судить всех, кто откажется пересматривать условия, – заявила Слащева. – Потому что сегодня практически все договора заключены на невыгодных для киностудии условиях. Именно поэтому авторы не получали авторские отчисления по много лет».

Киностудия действительно имеет большие долги перед авторами. В субботу, 8 апреля, стало известно, что для погашения этой задолженности «Союзмультфильм» получит 9 млн рублей от Российского союза правообладателей (РСП) и от Национального фонда поддержки правообладателей.

«Когда великая киностудия и ее авторы, внесшие вклад в создание мировой антологии мультипликационных фильмов, не первый год прибывают в тяжелом финансовом положении, когда личная корысть бывшего руководства «Союзмультфильма» приводит буквально к уничтожению студии, лишает авторов анимационных картин по закону причитающихся им денег, ставит многих из них на грань выживания — все это требует участия всех нас, — прокомментрировал это решение для RNS президент совета Российского союза правообладателей Никита Михалков. — Когда мы узнали о сложившейся ситуации, мы приняли решение оказать посильную поддержку». 

Ранее исполняющий сейчас обязанности гендиректора «Союзмультфильма» Глеб Давыдов рассказывал в интервью, что сменившееся в апреле 2016 года руководство нашло студию на грани банкротства.

10.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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