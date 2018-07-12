«Союзмультфильм» потребовал 43 млн рублей лицензионных отчислений

«Союзмультфильм» подал новый иск в Арбитражный суд Москвы. Студия требует 43 млн рублей лицензионных отчислений со своего основного лицензиата – компании «Нью Стайл», а также расторжения заключенного между ними договора. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Иск зарегистрирован, но пока не принят к рассмотрению судом.

Компания «Нью Стайл» стала мастер-лицензиатом «Союзмультфильма» в 2010 году, когда директором студии был Тариэл Хателишвили. Интересно, что ему же принадлежит 75% долей в «Нью Стайл». Компания владела исключительными правами на персонажей всей «Золотой коллекции» по всем классам товаров. В 2015 году новое руководство «Союзмультфильма» выявило задолженность по оплате авторского вознаграждения. По словам представителя студии, она превышала 20 млн рублей, однако вместо расторжения договора стороны договорились, что «Нью Стайл» оставит за собой право использования персонажей «Золотой коллекции» в категориях «кондитерские изделия» и «носки детские и подростковые», но в период с 2016 по 2019 год выплатит «Союзмультфильму» 43 млн рублей. Эта сумма составляет причитающиеся студии 30% от вознаграждения, полученного в результате использования лицензии. Однако «Нью Стайл» так ничего и не выплатил.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева не раз заявляла, что сейчас лицензионные сборы составляют до 80% выручки студии. Потому с 2017 года, времени, когда Слащева возглавила компанию, «Союзмультфильм» начал активно пересматривать лицензионные соглашения и судиться за права. С начала 2017 года студия выиграла десять исков на общую сумму свыше 50 млн рублей. Крупнейший (31 млн рублей), так же был подан к бывшему лицензиату.

12.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ