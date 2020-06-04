«Союзмультфильм» в 2019 году почти на четверть увеличил чистую прибыль

В 2019 году студия «Союзмультфильм» заработала 348,7 млн рублей. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на данные системы СПАРК. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 1,9 млн рублей. Это на 24,2% больше, чем было годом ранее. В 2018 году чистая прибыль «Союзмультфильма» составляла 1,4 млн. Операционная прибыль студии по РСБУ в 2019 году составила 1,3 млн рублей.

За последние пять лет до 2017 года студия работала в убыток. Тогда же председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила о необходимости пересмотра подавляющего большинства лицензионных договоров компании, потому что «они не выгодны для студии: или вообще не приносят денег или приносят очень маленькие». В 2018 году «Союзмультфильму» удалось вернуть себе интернет-права на мультфильмы так называемой «Золотой коллекции», а в январе 2019-го стало известно, что студия получила возможность продавать эти проекты на платные телеканалы.

В 2020 году старейшая анимационная студия страны намерена произвести не менее 700 минут новых мультфильмов. Об этом рассказывал ее директор Борис Машковцев. Компания производит сериалы, полнометражные фильмы и авторское кино. В декабре 2020 года «Союзмультфильм» обещал закончить один из своих главных долгостроев − полнометражный анимационный фильм СУВОРОВ.

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04.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS