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«Салют-7» стартовал в Китае с $1,83 млн

Это лучше «Викинга», но хуже «Защитников»

Космическая ретро-драма САЛЮТ-7 стартовала в китайском прокате. Российская лента отработала уикенд со средними покзаателями: к концу выходных в ее копилке оказалось 11,83 млн юаней или $1,83 млн. Такой результат позволил фильму занять седьмое место по итогам выходных. 

Сборы САЛЮТА-7 оказались лучше, чем цифры первого уикенда российской исторической драмы ВИКИНГ. Тот, напомним, стартовал в Китае с 11,6 млн юаней ($1,75 млн по курсу на день выхода). А вот стартовый результат ЗАЩИТНИКОВ САЛЮТУ-7 превзойти не удалось: лента Сарика Андреасяна в свое время получила на старте почти 16 млн юаней ($2,2 млн). 

Интересно, что САЛЮТ-7 сумел выступить лучше одной из громких голливудских новинок – сатирической фантастической драме КОРОЧЕ. Она положила в свою копику только 4,5 млн юаней или $0,69 млн. А лидером кассовых сборов уикенда в Китае стал фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, получивший 258,5 млн юаней или $40 млн.   

14.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: EntGroup

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