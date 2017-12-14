Саудовская Аравия отменила 35-летний запрет на кинотеатры

В Саудовской Аравии впервые с 1980-х откроются новые кинотеатры. Запрет на строительство таких заведений был введен в стране 35 лет назад в рамках перехода на более строгую форму ислама. Отмена запрета является частью реформ, которые проводит наследный принц королевства Мухаммед бин Салман.

Первый новый кинотеатр, доступный для широкого круга общественности, может открыться в королевстве уже в марте следующего года. Новость о либерализации рынка кинопоказа в стране заинтересовала международных игроков. Заинтересованность в выходе в этот перспективный регион с высокой покупательной способностью высказали крупнейшие международные игроки кинопоказа, в том числе самая крупная сеть кинотеатров в мире AMC Theatres, которой владеет китайская Dalian Wanda Group, и арабская VOX, оперирующая сетью мультиплексов в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Ливане и других странах Ближнего Востока.

Реформы в Саудовской Аравии связаны с проблемами в экономике, которая пострадала в результате обвала мировых цен на нефть. В стране считают, что одним из стимулов для экономического роста может стать развитие индустрии развлечений. К 2030 году Саудовская Аравия намерена открыть более 300 кинотеатров с более 2 тысячами залов.

14.12.2017 Автор: Артур Чачелов