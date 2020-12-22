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Рафаэль Абрамян покидает Rambler Group

На должность генерального директора назначена Татьяна Доброхвалова

Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group, сообщает пресс-служба «Сбера». Татьяна будет совмещать эту должность с должностью старшего вице-президента банка, руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений. Рафаэль Абрамян, ранее возглавлявший Rambler Group, принял решение продолжить карьеру вне компании.

Абрамян пришел в Rambler Group в 2015 году на пост исполнительного директора, в 2019 году был назначен генеральным директором компании. За время его работы ключевые проекты компании заняли лидерские позиции в своих сегментах. Под его руководством Rambler Group провел более десятка M&A сделок, в том числе сделку по поглощению мультимедийного сервиса Okko.

Татьяна Доброхвалова начала свою деятельность в Сбербанке в 2020 году. До этого занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга». Ранее была первым вице-президентом АНО «Организационный комитет «Сочи-2014»», первым заместителем генерального директора Заявочного комитета «Сочи-2014», возглавляла маркетинговые коммуникации компании МТС.

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22.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: cableman.ru

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