«Сбербанк» приобрел 80% дочки «Союзмультфильма»

«Сбербанк» официально объявил о покупке мажоритарной доли в дочернем предприятии ФГУП «Союзмультфильм». Банк приобрел 80% акций компании OOO «Союзмультфильм», ранее полностью принадлежавшем анимационной студии. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова первого зампредседателя правления банка Льва Хасиса. Он произнес их на сегодняшней пресс-конференции.

«Сбербанк» не только выкупил 80% ООО «Союзмультфильм», но и намерен на первом этапе инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд рублей. В рамках сотрудничества планируется создание «уникального контента», в том числе мультфильмов для детей, сериалов для дошкольников и школьников и полнометражных фильмов для семейной аудитории, − сообщает пресс-служба банка.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

15.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК