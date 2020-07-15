«Сбербанк» приобрел 80% дочки «Союзмультфильма»

«Сбербанк» официально объявил о покупке мажоритарной доли в дочернем предприятии ФГУП «Союзмультфильм». Банк приобрел 80% акций компании OOO «Союзмультфильм», ранее полностью принадлежавшем анимационной студии. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова первого зампредседателя правления банка Льва Хасиса. Он произнес их на сегодняшней пресс-конференции.
«Сбербанк» не только выкупил 80% ООО «Союзмультфильм», но и намерен на первом этапе инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд рублей. В рамках сотрудничества планируется создание «уникального контента», в том числе мультфильмов для детей, сериалов для дошкольников и школьников и полнометражных фильмов для семейной аудитории, − сообщает пресс-служба банка.
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15.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: РБК
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