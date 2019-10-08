Счетная палата нашла недостатки в системе госфинансирования кино

Счетная палата провела проверку системы господдержки кинематографа. В частности, аудиторы проверяли целевое использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных на господдержку производства, проката и показа отечественного кино и анимации в 2017–2018 годах и истекшем периоде 2019 года. По сообщению ТАСС, ведомство нашло и указало на недостатки существующей системы. В частности, обнаружилось, что количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, снизилось почти на 15% − до 8 млн человек, что говорит о недостаточно эффективной господдержке проката таких фильмов.

По информации Счетной палаты, всего с 2017 года объем субсидий на производство и прокат картин составил 22,8 млрд рублей, из которых 17,9 млрд рублей (78,6%) пошли на производство национальных фильмов. Счетная палата обратилась к Министерству культуры РФ с предложением пересмотреть механизм отбора заявок на поддержку производства национальных фильмов, сделав его прозрачнее. «В состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, что создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов», − сказал аудитор Счетной палаты Михаил Мень, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства.

Также ведомство пришло к выводу, что необходимо создать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, который позволяет дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли, потому как сейчас достижение среднесрочных целей Стратегии культурной политики в области кинематографии оценивается одним целевым показателем − долей фильмов российского производства в общем объеме. В целом Счетная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. При этом, чтобы закрепить результат и выйти на указанную в Стратегии цель «30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году», прелагается перенять некую «успешную практику других стран».

Заместитель министра культуры Павел Степанов уже отреагировал на выводы аудиторов. «Действительно, для нас важнейшим показателем являются зрители и сбор средств, но мы будем думать в рамках разработки стратегического документа и по другим показателям, − сказал Степанов, чьи слова приводят в ТАСС. − Что касается экспертов, был явочный порядок уведомления, эксперты не голосовали, если были заинтересованы в проекте. Фонд кино и Министерство культуры четко за этим следят, но благодаря замечаниям, сделанным в ходе проверки, мы, конечно, изменим систему протоколирования, чтобы уже никаких вопросов не возникало».

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08.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, RNS