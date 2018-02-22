«Форму воды» требуют признать плагиатом

Cына драматурга Пола Зинделя Дэвид Зиндель подал в суд на создателей фильма ФОРМА ВОДЫ. Он обвиняет их в плагиате. Иск затрагивает режиссера фильма Гильермо дель Торо, продюсера картины Дэниэл Крауса и студию Fox Searchlight. Сообщается, что Зиндель нашел в фильме более 60 пересечений с драмой «Дай мне услышать твой шепот», которая была написана его отцом в 1969 году.

Драма «Дай мне услышать твой шепот» расказывает о девушке, которая работает в лаборатории уборщицей и влюбляется в содержащегося там дельфина, а затем пытается его спасти. Сюжет ФОРМЫ ВОДЫ действительно схож: главная героиня фильма также работает уборщицей в секретной лаборатории и влюбляется в некое живущее в воде человекоподобное создание. РБК обращает внимание, что одним из различий двух произведений является то, что героиня Зиндела умеет разговаривать, а в фильме этот персонаж немой.

Студия Fox Searchlight уже заявила, что иск является провокацией, направленной на дискредитацию картины накануне вручения премии «Оскар». Напомним, что тайное голосование академиков за победителей стартовало как раз на этой неделе. ФОРМА ВОДЫ представлена в 13 номинациях, среди которых и «Лучший оригинальный сценарий».

Драматург Пол Зиндел хорошо известен в США и остальном мире. В 1971 году он получил Пулитцеровскую премию за пьесу «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток».

22.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК