Доли рынка онлайн-видеосервисов в России в 2019 году решили пересчитать

Исследовательское агентство TelecomDaily было вынуждено внести значительные изменения в отчет, посвященный положению дел на рынке онлайн-видеосервисов России и пересчитать его результаты. Эксперты компании проанализировали данные ФНС и пришли к выводу, что у 98% компаний-участников предоставленные цифры совпали с финансовой отчетностью, а вот данные, представленные Okko, оказались некорректными. Об этом сообщает отраслевое издание «Кабельщик». По информации ФНС, суммарная выручка компаний, входящих в Оkkо, оказалась ниже объявленной на 943 млн рублей и составила 3 млрд 226 млн рублей.

Новые цифры по Okko отразились и на общих цифрах всего рынка. Так, по сравнению с первым отчетом, общую выручку легальных онлайн-видеосервисов в России за 2019 год снизили на 3%. По новым данным она составила 26,435 млрд рублей, то есть общий рост рынка составил не 45%, а 42%. При этом, доля самого Okko на рынке снизилась теперь c 15 до 12%.

В новом отчете указывается, что лидерами рынка по выручке остаются IVI (23%), Okko и YouTube (по 12%) и Megogo (8%). Далее следуют «Ростелеком» (7%), iTunes и «Амедиатека» (по 5%), «Кинопоиск HD» и Netflix (по 4%).

Максимальный рост выручки по итогам 2019 года показали Start (242,2%), PREMIER (86,7%) и IVI (55%).

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18.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кабельщик