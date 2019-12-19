В московском «Иллюзионе» пройдет «Ночь короткого метра»

20 декабря в одном из старейших кинотеатров Москвы «Иллюзионе» (Котельническая набережная, 1/15) состоится «Ночь короткого метра», приуроченная к проведению Всероссийской акции «День короткометражного кино - 2019». В рамках «Ночи короткого метра» будет организован показ специальной программы «Звезды в коротком метре», Q&A-сессия с авторами фильмов, участвующих в акции, общение с членами художественного совета акции.

Показы начнутся в 22:00.

Программа «Звезды в коротком метре» включает в себя проекты «Кальмар» (реж.: Лидия Кондратюк), «Опыт №4» (реж.: Константин Райх), «Подстава» (реж.: Екатерина Тодоровская), «Царапина на бисквите» (реж.: Александр Харламов).

Всероссийская акция «День короткометражного кино» проходит в этом году с 15 по 25 декабря в шестой раз. В рамках акции состоятся более 3000 сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках и т.д.

Организаторы проекта «День короткометражного кино»: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, компании Canon, Роскультцентра, Госфильмофонда России, компании Киноэкспертиза, компании Cinepromo, компании Canon, кинотеатра «Иллюзион», Нового института культурологии и Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Информационные партнеры проекта: «Бюллетень кинопрокатчика», «КиноРепортер», Filmpro.ru, «Киноафиша», «Телепрограмма PRO», «Наше радио», Time Out, Regnum, Tvkinoradio.ru, «ПрофиСинема».

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19.12.2019 Автор: БК