«Серебряные коньки» заняли пятое место по просмотрам на Netflix

Мексике, Румынии, Греции, Венгрии, Чили – фильм занял вторую строчку рейтинга. В один из дней картина возглавила чарт в Бразилии. В топ-10 фильмов Netflix новинка вошла в 61 стране, еще вчера это значение составляло 52. Российский фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ , вышедший 16 июня на платформе Netflix, после пяти дней стриминг-показов поднялся на пятое место по просмотрам на сервисе во всем мире. На шестой день КОНЬКИ удерживают эту позицию. В ряде регионов −– фильм занял вторую строчку рейтинга.

«Невероятные ощущения!», — поделился впечатлениями продюсер фильма Петр Ануров на своей странице в Facebook. — «Я поздравляю нашу великолепную команду с этим успехом, партнеров ГПМ «КИТ», студию «Тритэ», телеканал «Россия» и, конечно же, ЦПШ с нашей общей победой. Также слова признательности нашим коллегам, которые заключили первые сделки с Netflix и успешно продвинули бренд российского кино, сериалов и анимации международному зрителю. Мечтаем, чтобы картину увидело ещё больше зрителей».

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стали первым российским полнометражным художественным фильмом, который выйдет как Netflix Originals. До этого Netflix выпускал так только отечественные телесериалы («Лучше, чем люди» и «Эпидемия»), а также полнометражный мультфильм студии Wizart Animation ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АКАДЕМИЯ МАГИИ

22.06.2021 Автор: Никита Никитин, Виолетта Палий