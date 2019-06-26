Законопроект о нацистской символике в кино прошел первое чтение

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 25 июня, поддержали в первом чтении поправки в Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства». Их авторами выступила группа парламентариев во главе с заместителем Председателя ГД Петром Толстым и Председателями Комитета по культуре Еленой Ямпольской и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Среди соавторов также Первые заместители Председателя Комитета по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и народный артист РФ Владимир Бортко.

Как подчеркивают авторы, по действующему законодательству «установлен запрет на использование на территории Российской Федерации в любой форме нацистской символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», также запрещается любая ее пропаганда либо публичная демонстрация.

«В последнее время федеральные органы исполнительной и судебной власти испытывают трудности при правоприменении данных норм», − говорится в пояснительной записке, поскольку из‑за существующей правовой коллизии «под запрет могут попасть: показ всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т. п., допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне».

В связи с этим законодатели предлагают «уточняющие нормы о запрете использования нацистской символики и атрибутики при использовании их в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, и отсутствия признаков пропаганды».

Как пояснила Елена Ямпольская, «ко второму чтению уже подготовлена поправка, касающаяся музейной деятельности. Предлагается внести в эти списки так называемых реконструкторов, которые используют ту или иную форму с теми или иными знаками отличия».

«Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что закон с таким святым названием «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» должен быть абсолютно безупречен, и никакая его часть не может вызывать какой бы то ни было негативной реакции в обществе», − подчеркнула Елена Ямпольская.

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26.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Государственная Дума