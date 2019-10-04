Римский кинофестиваль устроит премьеру нового фильма Кончаловского

Дирекция Римского международного кинофестиваля объявила о том, что мировая премьера новой картины Андрея Кончаловского пройдет в рамках этого киносмотра. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о российско-итальянском проекте ГРЕХ, который рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника и скульптора Микеланджело, в том числе о периоде, когда он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главную роль в картине исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.

Римский кинофестиваль пройдет в период с 17 по 27 октября. Картина будет представлена 27 октября 2019 года в качестве специального события закрытия фестиваля на главной площадке Auditorium Parco della Musica.

В России прокатом ГРЕХА будет заниматься подразделение Disney компании WDSSPR. Фильм выйдет в кинотеатры 14 ноября.

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04.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС