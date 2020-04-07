Skydance Media купила анимационную студию из Мадрида

Корпорация Skydance Media бизнесмена и продюсера Дэвида Эллисона приобрела важный для себя актив − испанскую студию анимации Ilion Studios. Компании начали сотрудничать несколько летназад, когда Skydance решила заняться полнометражной анимацией. Ilion Studios стала производственной базой первых проектов корпорации, а теперь превратится в дочернее предприятие под названием Skydance Animation Madrid. Стоимость сделки не раскрывается.

Skydance Animation возглавляют Холли Эдвардс и легендарный «пиксаровец» Джон Лассетер, а работают там люди, ранее сотрудничавшие с Disney, Pixar и DreamWorks Animation. В данный момент компания занимается разработкой и производством нескольких проектов. Среди них полнометражный мультфильм LUCK от режиссера одной из частей франшизы «Русалочка» Пегги Холмс и сценаристов ТАЧЕК и КУНГ-ФУ ПАНДЫ, мультфильм SPELLBOUND от режиссера Вики Дженсон, работавшей над ШРЭКОМ, и авторов МУЛАНА, КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА и КОРОЛЯ-ЛЬВА, и мультфильмом POOKOO от автора и режиссер РАПУНЦЕЛЬ Нэйтона Грено. Дистрибьютором этих проектов должен стать Paramount.

В Skydance Animation заявили, что в связи с покупкой испанской Ilion Studios они скоро объявят о целом слоте новых проектов, которые будут разрабатываться как для проката, так и для онлайна и ТВ.

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07.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR