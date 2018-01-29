Юлиана Слащева стала председателем правления Ассоциации анимационного кино

Юлиана Слащева назначена на должность Председателя правления Ассоциации анимационного кино (ААК). Такое решение было принято 25 января в рамках очередного заседания Правления ААК.

Президент Ассоциации анимационного кино, генеральный продюсер Группы Компаний «Рики» Илья Попов прокомментировал избрание Юлианы Слащевой: «С момента своего прихода на «Союзмультфильм» Юлиана сразу же активно включилась в деятельность Ассоциации. Уверен, что новый статус Юлианы поможет еще более эффективно представлять интересы нашей отрасли на всех уровнях. Сегодня перед российской анимацией стоит множество задач, включая выработку профессиональных стандартов отрасли, расширение международного сотрудничества и выход на качественно новый уровень поддержки такого направления, как авторская анимация. Являясь единственной в нашей стране общественной организацией, способной действительно влиять на ситуацию в анимационной индустрии, ААК стремится к объединению сильнейших профессионалов для достижения еще более внушительных результатов».

«Прошедший год был знаковым для всей анимационной отрасли России в целом и для «Союзмультфильма» в частности, – отметила Юлиана Слащева, комментируя свое избрание. – Главным событием 2017 года можно смело назвать встречу продюсеров российских анимационных студий с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи были приняты очень важные решения, необходимые для системного развития отрасли. Ассоциацию анимационного кино ждет много работы по дальнейшему развитию отрасли, консолидации усилий киностудий и Ассоциации для продвижения российской анимации на международной арене и создания на базе «Союзмультфильма» анимационного технопарка – Дома российской анимации».

На заседании также было принято решение о создании внутри правления ААК трех комитетов: по образованию, который возглавил Антон Гришин; по международному продвижению под руководством Юрия Москвина и развитию авторской анимации, руководить которым будет Александр Герасимов.

В рамках заседания правления ААК также были подведены итоги 2017 года. В настоящее время Ассоциация работает по нескольким ключевым для всей отрасли направлениям: разработка профессиональных стандартов для анимации, разработка собственного программного обеспечения, международное продвижение. Одним из важнейших этапов в работе над поручениями президента стал закон о льготных страховых взносах для организаций анимационной индустрии, принятие которого позволит направить дополнительные ресурсы на развитие отрасли. Первое чтение законопроекта в Государственной думе состоялось 19 января.

29.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ассоциация анимационного кино