В Москве вручили сценарную кинопремию «Слово»

В столичном Гоголь-центре состоялась IV церемония вручения престижной сценарная премии «Слово» им. Валентина Черных. Ежегодно ее вручают лучшим киносценаристам страны. Премия организована Благотворительным фондом развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино «Слово» имени Валентина Черных и проводится при поддержке Министерства культуры РФ.



В этом году в состав жюри премии вошли: сценарист Олег Маловичко («Троцкий», ПРИТЯЖЕНИЕ, ПРИЗРАК), генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, режиссер Николай Хомерики (СЕЛФИ, ЛЕДОКОЛ, СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ), кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин, актриса театра и кино Юлия Хлынина (ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, ДУЭЛЯНТ). Председателем жюри был стал режиссер, сценарист, продюсер, педагог, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко..

Приз за «Лучший сценарий полнометражного фильма» достался Андрею Кончаловскому и Елене Киселевой за фильм РАЙ. Лучшим сценарным дебютом в полнометражном фильме названа работа Антона Бильжо, Евгения Керова и Людмилы Кругловой для фильма РЫБА-МЕЧТА.

В номинации «Лучший сценарий семейного фильма» отмечены Михаил Местецкий, Роман Кантор и Оксана Карас за проект ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК. Лучшим сценарием телевизионного фильма признана работа Григория Константинопольского «Пьяная фирма» для канала ТНТ. «Лучший дипломный сценарий» у Серафимы Головченко в фильме ЧУПАКАБРА.

Приз Президента в этом году был посвящен памяти актрисы, режиссера, сценариста и продюсера Веры Глаголевой. Из рук Людмилы Кожиновой его получила дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова.

Призом «За верность профессии» отмечена драматург, сценарист, профессор ВГИКа, заслуженный деятель искусств Наталия Рязанцева.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

29.11.2017 Автор: Артур Чачелов