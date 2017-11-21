Российские онлайн-кинотеатры бьют собственные рекорды по выручке

Российские онлайн-кинотеатры стремительно улучшают финансовые показатели. Уже сейчас у лидеров рынка выручка за первые девять месяцев этого года превышает годовую выручку за весь 2016 год. Так, согласно отчету самого большого и популярного онлайн-кинотеатра страны ivi.ru, его оборот в период с января по сентябрь увеличился на 70% по сравнению с цифрами того же периода 2016 года. За девять месяцев ivi.ru заработал 1,7 млрд рублей, а за весь 2016-й – 1,6 млрд. На платную модель по итогам трех кварталов у ivi пришлось 63% доходов (около 1,1 млрд рублей), на доходы от рекламной модели — 37%, или 616,8 млн рублей.

Объем доходов за девять месяцев превысил годовую выручку и у Megogo, рассказал «Коммерсанту» гендиректор сервиса Виктор Чеканов. Tvzavr рассчитывает увеличить оборот с 275 млн рублей в 2016 году до 500 млн рублей в 2017-м.

Одним из основных драйверов роста рынка является сервис SmartTV. Число современных телевизоров с этой функцией в России стремительно растет, а пиратских приложений с фильмами в этой среде нет. Это играет на руку легальным онлайн-кинотеатрам: например, у ivi.ru на приложение для SmartTV приходится 63% от общего числа показов. При этом за счет удобства большого экрана и выбора длинных телесериалов пользователи SmartTV смотрят контент дольше (у Ivi это 7,5 часов в месяц), чем на мобильных устройствах (4,5 часа) или стационарных компьютерах (2 часа).

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21.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ