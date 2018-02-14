Суд не накажет «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры РФ решило отозвать из суда протокол о нарушении закона кинотеатром «Пионер» из-за показа фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА, сообщают «Ведомости». Этот документ мог бы стать основанием для привлечения площадки к штрафу до 200 тыс. рублей или принудительной приостановки ее деятельности до 90 дней.

Причины, по которым представители Минкультуры отозвали протокол, неизвестны. Представители «Пионера» также не прокомментировали случившееся.

Напомним, что ранее суд встал на сторону Минкультуры по другому протоколу о нарушении закона со стороны «Пионеру» – показу без прокатного удостоверения фильма ДИВАН СТАЛИНА. При этом кинотеатр настаивал, что эта картина демонстрировалась в рамках кинофестиваля «Наконец-то в кино», а значит, для нее не требовалось оформления доумента. Минкультуры же уверяло, что данная норма распространяется только на фильмы, официально ввезенные в страну для этих целей, а ДИВАН СТАЛИНА не был оформлен российской таможней.

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14.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости