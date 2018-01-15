Государство поддержит прокат фильма о российском паралимпизме

Документальный фильм СО ДНА ВЕРШИНЫ, рассказывающий о двукратном паралимпийском чемпионе Алексее Мошкине, должен получить государственную поддержку в прокате. Такое распоряжение дал Владимир Путин Министерству культуры и Фонду кино. Поручение дано по итогам встречи 5 декабря с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.
Документальный проект о российском паралимпийском движении СО ДНА ВЕРШИНЫ уже получал финансовую поддержку Минкультуры, но лишь на этапе производства.
«Минкультуры России совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии обеспечить государственную поддержку проката художественного фильма СО ДНА ВЕРШИНЫ», – говорится в перечне поручений, которые цитирует ТАСС. Доклад на эту тему ведомство должно представить до 1 февраля 2018 года.
Планируется, что выход картины в прокат состоится в начале весны. Он будет приурочен к началу Паралимпиады.
15.01.2018 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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