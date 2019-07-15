Сокуров закроет свой Фонд поддержки кинематографа

Известный режиссер Александр Сокуров сообщил, что намерен закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации». Об этом он рассказал на одной из сессий во время Дня школы кино и телевидения «Индустрия», который прошел в воскресенье, 14 июля, в институте Strelka в Москве. По словам Сокурова, организация испытывает финансовые проблемы.

«Пример интонации», известный также как «Фонд Александра Сокурова», появился в 2013 году. В его задачи входила поддержка режиссеров-дебютантов, в частности, талантливой молодежи с курсов, которые режиссер вел в различных университетах страны. Благодаря Фонду на свет появились такие проекты, как АНТОН ТУТ РЯДОМ Любови Аркус, ТЕСНОТА Кантемира Балагова, МАЛЬЧИК РУССКИЙ Александра Золотухина.

В художественный совет «Примера интонации» входят киновед Андрей Плахов, кинокритик Любовь Аркус, продюсер Андрей Сигле и другие. «Коммерсантъ» обращает внимание, что в разное время фонд также поддерживали Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова, киностудия «Ленфильм».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

15.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ