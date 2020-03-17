Фонд Сокурова начинает прием заявок на конкурс кинодебютов

Молодые кинематографисты из регионов получат возможность реализовать свои задумки и снять полноценное кино, которые будет профинансировано и выпущено в прокат с помощью Фонда Александра Сокурова «Пример интонации». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Фонда. Прием заявок для участия в федеральном конкурса кинодебютов «Региональное кино России», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов, начался накануне и продлится до 15 апреля. От желающих ждут сценарии полнометражных игровых художественных фильма, синопсисы и анкеты.

«Организация ежегодного конкурса − новое направление в работе фонда «Пример интонации», благодаря которому мы надеемся обнаружить уникальные сценарные замыслы и озвучить имена их авторов для зрителей во всем мире, − говорится в сообщении на сайте Фонда. − Крайне важно, чтобы местом действия вашего будущего фильма был один или несколько регионов России. Мы хотим увидеть сценарные замыслы, которые отражают специфику и проблематику регионов нашей страны, их социально-культурный контекст. Актуальность, художественная и социальная значимость затронутых в заявке тем будут оцениваться с особым вниманием».

Оценивать заявки будут редакционный совет, отборочная комиссия и экспертный совет. По итогам конкурса сразу 45 авторов войдут в режиссерский и сценарный резерв Фонда, еще 15 авторов станут лауреатами, чьи работы попадут в сценарный портфель киностудии «Ленфильм», а победитель получит возможность реализовать свой проект при полной профессиональной поддержке Фонда и художественным руководством Александра Сокурова. Этом фильму также обещают обеспечить федеральный прокат.

По данным ТАСС, размер грантовой поддержки для этого проекта составляет более 80 млн рублей. Кроме того, более 33 млн рублей предполагается привлечь за счет софинансирования. Проект «Региональное кино России» рассчитан до 2023 года.

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17.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС