«Союзмультфильму» дадут статус резидента «Сколково»

«Союзмультфильм» подпишет соглашение о получении статуса партнера «Сколково» в апреле-мае, сообщает «Интерфакс». Минэкономразвития одобрило регистрацию ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» в качестве резидента этого инновационного центра. Затем, как ожидается в октябре, «Союзмультфильм» будет внесен в реестр участников проекта. Подписание договора аренды и частияный переезд на территорию инновационного центра запланирован на октябрь-ноябрь 2017 года.

Получение звания резидента «Сколково» даст анимационной студии очевидные выгоды в виде налоговых льгот. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития намеревается наделить подомными льготами всех крупных производителей анимации в стране. В ведомстве уже разработан соответствующий законопроект: он устанавливает льготные ставки по страховым взносам для отечественных производителей мультфильмов на уровне 14% вместо обычных 30%. Фактически, новая инициатива приравнивает производителей анимационного контента к IT-компаниям. Законопроект уже направлен в Правительство и, одидается, что он будет одобрен и вступит в силу с 1 января 2018 года.

04.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс