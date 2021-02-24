В Москве открыли первый в стране «Союзмультпарк»

24 февраля на ВДНХ состоялось торжественное открытие первого в России мультимедийного центра «Союзмультпарк». Проект создан при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации и располагается в отремонтированном павильоне №7. Разработкой контентного наполнения совместно со специалистами киностудии занималась компания MagicFactory.

Открытие посетили министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин. Экспозицию и аттракционы центра представила председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

В структуре двухэтажного центра представлены 18 интерактивных аттракционов, с помощью которых гости «Союзмультпарка» могут напрямую взаимодействовать с любимыми мультгероями – Винни Пухом, Бременскими музыкантами, Попугаем Кешей, жителями деревни Простоквашино, Котенком по имени Гав, Маугли и многими другими.

Знаменитые анимационные персонажи не только реагируют на действия маленьких посетителей, но и проводят с ними занятия, поют и танцуют. Также в «Союзмультпарке» можно заняться 3D-рисованием, посмотреть мультфильм в купольном кинотеатре, полетать по различным мультвселенным и самостоятельно «оживить» анимационного персонажа. При создании аттракционов авторы использовали самые передовые технологии: VR/AR, элементы искусственного интеллекта, RTX technology, virtualmocap, motioncapture, 3D анимация и многое другое.

«Удивительный павильон, добрая сказка, которая будет дальше развиваться, − отметил Сергей Собянин. − Скоро рядом будет музей шоколада, кинопанорама, детский парк. ВДНХ превращается в детский центр развлечений. Москва − в мировой центр мультипликации. Кино и анимация сегодня уже являются одним из таких драйверов развития креативной индустрии Москвы».

«Очень важно, что «Союзмультпарк» − пространство, куда можно прийти всей семьей, − отметила Ольга Любимова. − Это очень здорово, когда маленькие дети сегодня могут встретиться с мультфильмами, героями и образами из нашего детства. При этом, «Союзмультпарк» − место, где можно не только отдохнуть, но и получить новые навыки независимо от возраста: здесь создана современная среда для дополнительного образования».

««Союзмультфильм» почти во все времена был киностудией эксперимента: здесь всегда апробировались самые передовые технологии и создавались собственные разработки, − рассказала Юлиана Слащева. − Задача новой площадки – стать законодателем трендов и направлений развития индустрии с креативной и технологической точек зрения, ну и, конечно же, завоевать любовь юных посетителей, которые выросли в век цифровых технологий. Мы уверены, что в перспективе «Союзмультпарки» будут появляться по всей стране: уже несколько регионов заинтересовались этим необычным мультимедиа форматом».

Предполагается, что «Союзмультпарк» будет не только популярным местом досуга детей и взрослых, а также точкой туристического притяжения, но и популярной креативной площадкой, где будут проходить лекции, выставки, мастер-классы.

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24.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ