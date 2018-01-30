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Совет по правам человека при президенте посмотрит «Смерть Сталина»

Он запросил копию у Минкультуры

Совет по правам человека при президенте захотел составить собственное мнение относительно скандальной британской комедии СМЕРТЬ СТАЛИНА. Глава Совета Михаил Федотов обратился в Минкультуры с просьбой предоставить цифровую копию фильма. СПЧ хочет отдать ее на просмотр и изучение группе по увековечению памяти жертв репрессий.

«Дело не в проверке фильма, – пояснил Федотов, слова которого цитирует РБК. – Мы хотим сами посмотреть, что это за фильм такой, а дальнейшие действия будут зависеть от результатов просмотра. Мы не можем уподобиться известному персонажу, который сказал: «Я Пастернака не читал, но осуждаю».

Напомним, что накануне выхода фильма в кинотеатры ряд деятелей культуры и политиков обратились в Минкультуры с просьбой не допустить выпуск картины в прокат накануне празднования годовщины Сталинградской битвы. 23 января прокатное удостоверение фильма было отозвано. Сейчас картина проходит проверку на содержание в ней признаков экстремизма.  

30.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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