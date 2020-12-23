Star Media запускает новый сервис для борьбы с пиратством – ContentScan. Он основан на технологии машинного обучения, которая автоматизирует весь процесс: от обнаружения пиратского контента до его полного удаления. Это позволяет защищать неограниченное количество произведений и делает защиту более доступной для монетизации всего созданного контента. Сервис может защищать VOD-контент и прямые трансляции телеканалов, в том числе отдельные спортивные события.

Сообщается, что софт ContentScan уже доказал свою эффективность, удалив из «Яндекса» в рамках антипиратского меморандума около 3 млн пиратских ссылок (что составляет более трети от всех ссылок, найденных правообладателями). Это проекты «Планеты Информ», ГК «Приор», «Амедиа», Mars Media, «Вольги», Bazelevs и других компаний. Антипиратская защита компании будет распространяться и на более чем 500 единиц контента медиахолдинга ВГТРК, недавно ставшего одним из партнеров Star Media по борьбе с пиратством.

«За плечами мы имеем экспертный опыт работы по трем направлениям – производству, дистрибуции, защите контента. Как продакшн Star Media давно успешно выступает на рынке. Digital-направление компании тоже выросло в отдельное агентство c индивидуальным подходом и услугами полного цикла. Наш опыт и доказательная база уникальны! И все наши знания мы намерены направить на эффективную работу компании ContentScan, − рассказывает генеральный директор ContentScan Екатерина Смирнова. − На своем опыте Star Media показала, что коммерческий эффект от качественной защиты видео составляет рост выручки от 25% для архивных проектов и от 50% для премьерных проектов. Именно это мы и готовы реализовать для наших партнеров».

Star Media активно занимается антипиратской деятельностью c 2014 года, и за 6 лет она стала одним из лидеров на рынке досудебной защиты. На сегодняшний день компания является участником специальной программы Google по сотрудничеству с правообладателями, подписантом антипиратского меморандума, а также участником программы сертификации YouTube. Весь полученный опыт компания вложила в создание уникального сервиса, который позволит правообладателям взглянуть на защиту контента по-новому и увеличит эффективность защиты контента до 100%.

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23.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Star Media