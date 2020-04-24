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Минкультуры готовит стратегию развития кинематографа до 2025 года

В работе будет принимать участие Фонд кино

К концу мая 2020 года Минкультуры подготовит проект Стратегии развития кинематографической отрасли России. Документ, в работе над которым принимает участие Фонд кино, должен обрисовать перспективы отрасли на ближайшие пять лет, до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ по итогам заседания обновленного состава совета Фонда кино. ТАСС ранее сообщал, что это совещание прошло в среду в режиме видеоконференции. Участие в нем приняли министр культуры РФ Ольга Любимова, профильный замминистра Максим Ксензов, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

Пока же совет Фонда кино готовит необходимые материалы для пакета антикризисных мер отрасли. К нему вернутся на следующем совещании, отметили в Минкультуры.

«Мы рассчитываем на помощь совета Фонда и понимаем, что в сложившейся ситуации главное − это поддержка наших кинематографистов, − сказала Ольга Любимова. − То есть, как и министерство, так и Фонд кино должны обеспечить своевременное проведение конкурсов и оформление соответствующих соглашений».

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24.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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