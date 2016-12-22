«Отряд самоубийц» стал самым популярным фильмом у российских СМИ

Информационное агентство «Интерфакс» составило список кинокартин, ставших лидерами по упоминаемости в российской прессе. Данные основывались на подсчетах системы «СКАН-Интерфакс», которая проанализировала публикации с упоминаниями фильмов из десятки самых кассовых на данный момент картин российского кинопроката.

Самым популярным у российских СМИ оказался кинокомикс ОТРЯД САМОУБИЙЦ. За 2016 год СМИ в своих публикациях упомянули эту картину около 6,6 тысяч раз. Около 6 тысяч раз в прессе появлялся ДЭДПУЛ и более 4,3 тысяч – ЗВЕРОПОЛИС.

В число лидеров, по версии «Интерфакса», также вошли КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (более 3,8 тысяч упоминаний), БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ (более 3,7 тысяч), ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ (более 3,3 тысяч) и ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (более 3,1 тысяч).

Отечественная лента 28 ПАНФИЛОВЦЕВ упоминалась более 2,9 тысяч раз и по этому показателю обошла ленту ДОКТОР СТРЭНДЖ (более 2,7 тысяч). Чуть менее популярен оказался фильм ДУЭЛЯНТ (более 2,6 тысяч упоминаний). ЭКИПАЖ в своих материалах российские журналисты вспомнили около 2 тысяч раз.

22.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс