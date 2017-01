«Сандэнс» назвал победителей

В США завершился очередной «Сандэнс» – крупнейший и самый известный фестиваль независимого кино в мире. Киносмотр выбрал своих победителей: их имена стали известны в субботу (в Москве это было уже воскресенье). Главный приз фестиваля в секции американского полнометражного кино получил фильм В ЭТОМ МИРЕ Я БОЛЬШЕ НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ДОМА (I Don’t Feel At Home In This World Anymore) – дебютная работа режиссера Мэйкона Блэра. Лучшим среди иностранных фильмов Большое жюри признало ленту ПРОИСШЕСТВИЕ В «ХИЛТОНЕ» НА НИЛЕ (The Nile Hilton Incident) Тарика Салеха. Ни одна из этих картин пока не нашла дистрибьютора в России и, скорее всего, и в силу своей специфики, их не найдет.

В секциях документального кино лучшим американским проектом признан фильм ДИНА, а лучшей иностранной документалкой – лента о войне в Сирии ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ В АЛЕППО. Еще один документальный проект на злободневную тему получил приз фестиваля имени Оруэлла – это фильм Байана Фогеля ИКАР, посвященная экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорю Родченкову, из-за показаний которого в прошлом году и разгорелся допинговый скандал вокруг сборной России.

Всего на фестивале было показано 119 полнометражных проектов и 68 короткометражек.

30.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily