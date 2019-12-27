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XXV ОРФАК в Суздале начал отбор работ для участия в смотре 2020 года

Зарегистрировано более 320 анимационных работ

Оргкомитет крупнейшего отечественного смотра анимационного кино рад объявить о начале работы селекционной комиссии. Результаты их труда – списки участников грядущего юбилейного XXV ОРФАК – будут обнародованы в начале февраля 2020 года. 

Зарегистрировано более 320 работ, из которых больше всего заявок подано в категории «авторский короткометражный фильм – 74 мультфильма. Традиционно немного дебютных работ – 29 заявки, а студенческих фильмов значительно больше – 81. На участие в конкурсе коммерческих анимационных фильмов заявлено 8 полнометражных лент, 66 работ в категории «прикладная анимация» и 44 сериала. 

Профессиональный отбор работ для участия в конкурсе фестиваля проводит комитет, в состав которого вошли компетентные эксперты и мастера искусства, режиссеры и художники анимационного кино: Алексей Дёмин, Алексей Алексеев, Михаил Тумеля, Софья Кравцова, Светлана Филиппова.

Тема юбилейного фестиваля созвучна с основополагающей идеей анимационного кино. «Вечное движение» − это об основах профессии мультипликатора, о стремлении вперёд и о новом поколении творцов, это про следование общим целям и про то, что за внешним движением всегда должно быть внутреннее. Юбилейный лейтмотив не может не вдохновлять, в связи с чем оргкомитет продолжает творческие конкурсы по двум направлениям: лучший постер и лучшая заставка-ролик фестиваля. Работы участников конкурса плакатов принимаются до 15 января, заставок −  до 22 января. Участникам этих конкурсов важно не забыть о двух главных символах − девочке и гусе − и поместить их в контекст тематики своих работ. Победители конкурсов будут приглашены на суздальский форум в качестве гостей XXV ОРФАК. 

«Наш смотр достиг серьезного для кинофестиваля возраста, но не стал старым, − говорит директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Александр Герасимов. − На протяжении всей свой жизни Суздальфест сохраняет удивительную энергию молодости, заряжает творческим вдохновением всех участников на год вперед, дарит новые впечатления, важные открытия и бесценные встречи всем, кто приезжает встречать весну в Суздаль вместе с нами. Мы приглашаем всех, кто любит мультфильмы, принять участие в юбилейном фестивале: художники могут представить свои варианты плаката, группы аниматоров — сделать заставку фестиваля, профессиональные авторы — презентовать свои задумки на питчинге, а любители мультфильмов — просто приехать к нам в гости. До встречи в новом, 2020 году!»

Сбор фильмов, претендующих на участие в конкурсе завершен, но полным ходом идет прием заявок на питчинг, который проводится дирекцией фестиваля совместно с киностудией «Союзмультфильм». Заявки для участия в конкурсе проектов принимаются до 3 февраля 2020 года на сайте фестиваля www.suzdalfest.ru. Участники питчинга представят свои идеи в Суздале на юбилейном XXV Открытом российском фестивале анимационного кино, который пройдет с 11 по 16 марта 2020 года.  

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27.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ОРФАК

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