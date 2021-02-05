«Суздальфест» назвал участников конкурсной программы 2021 года

Дирекция XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино объявила участников конкурсных программ смотра. В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате: с 15 по 23 марта − онлайн (доступ к просмотрам ограничен территорией России) и с 17 по 22 марта г. Суздале Владимирской области в ГТК «Суздаль» с соблюдением актуальных ограничительных мер на проведение массовых мероприятий.

Авторские короткометражные фильмы:

«10 000 безобразных пятен», реж. Дмитрий Геллер, 8 мин. 8 сек., JAI (Китай); 16+ «Ба», реж. Светлана Филиппова, 15 мин., Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Франция); «Белая Змея», реж. Полина Федорова, 6 мин. 10 сек., Студия «А-фильм»; «Большой и Маленький», реж. Наталья Грофпель, 6 мин., Киностудия «Союзмультфильм»; «Вадим на прогулке», реж. Саша Свирский, 7 мин. 57 сек., Школа-студия «ШАР»; «Дылда», реж. Анастасия Жакулина, 8 мин. 15 сек., Школа-студия «ШАР»; «За звездой Рождества», реж. Наталья Федченко, 15 мин. 30 сек., «Балтийское телевидение»; «Заговор», реж. Андрей Кузнецов, 7 мин. 7 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+ «Загс», реж. Софико Бадалова, 6 мин. 24 сек., Кинокомпания «АНИМОС»; «Идет коза рогатая», реж. Сергей Меринов, 13 мин., Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского; «Как Медведь друга искал», реж. Игорь Волчек, 10 мин., Национальная киностудия «Беларусьфильм»; «Колыбельная», реж. Марина Карпова, 2 мин., Киностудия «Союзмультфильм»; «Медведь», реж. Святослав Ушаков, 14 мин. 35 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+ «Мурка», реж. Инга Коржнева, 2 мин. 2 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; «Начало света», реж. Анастасия Мелихова, 6 мин. 20 сек., Студия «А-фильм»; «О, неет!», реж. Иван Максимов, 5 мин. 36 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»; «Орешек», реж. Оксана Холодова, 7 мин. 40 сек., Кинокомпания «АНИМОС»; «Пираты Каспийского моря», реж. Рим Шарафутдинов, 5 мин. 45 сек., «Юпитер-XXI»; «Подарок», реж. Татьяна Молдованина, Ольга Сивакова-Васина, 7 мин. 40 сек., Школа-студия «ШАР»; «Пожарник», реж. Юлия Аронова, 9 мин., Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Франция); «Привычка», реж. Алексей Караев, Александр Рубцов, 7 мин. 25 сек., Кинокомпания «СНЕГА»; «Сахарное шоу», реж. Лиана Макарян, 8 мин., Студия «Пчела»; 16+ «Свидание», реж. Мария Снеткова, 4 мин. 22 сек., Кинокомпания «АНИМОС»; «Слова на склоне», реж. Валентин Телегин, 8 мин., Студия «Пчела»; «Снеговичок», реж. Алексей Почивалов, 3 мин. 40 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; «Шкафовы», реж. Андрей Бахурин, 6 мин. 52сек., Студия компьютерной анимации «Петербург».

Дебютные фильмы:

«Аляска», реж. Оксана Кувалдина, 7 мин. 6 сек., Студия «А-фильм»; «День рождения Пишто», реж. Софья Кендель, 10 мин. 56 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; «Жизнь-паскуда», реж. Варя Яковлева, 6 мин. 15сек., Школа-студия «ШАР»; «За забором», реж. Мария Коган-Лернер, 7 мин. 40 сек. «Колпачок – это личное дело каждого», реж. Наталья Данилевская, Александр Веселов, 6 мин. 48 сек., «Юпитер-XXI»; «Лаборатория №66», реж. Юлия Ростовская, 7 мин. 35 сек., «Юпитер-XXI»; «Люся», реж. Олег Добрынин, 4 мин. 50 сек., Студия «Окно»; «Мамин помощник», реж. Мария Савельева, 4 мин., Кинокомпания «АНИМОС»; «Мне хочется», реж. Надя Гольдман, 3 мин. 15 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+ «Мокрые Носочки Берты Райз», реж. Александра Шадрина, 11 мин. 2 сек., Школа-студия «ШАР»; «Под облаками», реж. Василиса Тикунова, 3 мин. 44 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; «Послушание», реж. Александр Смирнов, 13 мин., Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского; «Самый страшный», реж. Павел Никифоров, 8 мин. 30 сек., Кинокомпания «СНЕГА»; «Хромая пыль», реж. Александра Абрамова, 6 мин. 41 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;

Студенческие фильмы:

«Perfect», реж. Хэ Ын О, 3 мин. 8 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; «Болото», реж. Вера Вьюгина, 2 мин. 42 сек., ВГИК; «Брекеты», реж. Анастасия Чикерлан, 3 мин. 37 сек., ВГИК; «Вторая среда апреля», реж. Светлана Караева, Мария Платонова, 3 мин. 20 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; 18+ «Голый», реж. Кирилл Хачатуров, 14 мин. 40 сек., Московская школа нового кино; 16+ «День невылупившейся гусеницы», реж. Сабина Фахрутдинова, Забава Панькина, 6 мин. 38 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; «Дерево», реж. Александра Нетунаева, 2 мин. 4 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; «Женщина-рыба», реж. Анна-Мария Черниговская, 6 мин. 51сек., Школа-студия «ШАР»; «Из-под земли», реж. Мария Афонина, Анна Любимцева, 8 мин. 12 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; 16+ «Карантин», реж. Василий Чирков, Юра Богуславский, 3 мин. 10 сек., УрГАХУ; 16+ «Курочка-умничка», реж. Дарья Сидловская, 5 мин. 14 сек., Ростовский-на-Дону филиал ВГИК; «Набор для создания мышки», реж. Иван Ханжин, Василиса Макшакова, Анна Исакова, 2 мин. 44 сек., УрГАХУ; «Осколок», реж. Валентина Набиулина, 1 мин. 51 сек., ГАХУ; «Полусон», реж. Мария Ракитина, 5 мин. 1 сек., Эстонская академия художеств; «Сказка на ночь», реж. Александра Артамонова, 7 мин., ВГИК; «Слонение», реж. Никита Мещеряков, 3 мин., Школа-студия «ШАР»; «Собаки пахнут морем», реж. Анастасия Лисовец, 4 мин. 12 сек.; «Соседки», реж. Хэ Ын О, Александра Нетунаева, 4 мин. 55 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; «Ты не Киви», реж. Мария Савельева, 5 мин. 31 сек., EKA (Estonian Academy of Arts); «У всех мужчин должны быть туфли», реж. Анастасия Лисовец, 10 мин. 8 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; «Человек за облаками», реж. Анна Амосова, 5 мин. 37 сек., ВГИК; «Я-рыба», реж. Дарья Мельникова, 5 мин. 10 сек., СПбГИКиТ;

Сериалы:

«Антилопы не прощаются», сериал «Мой друг с Тау Кита», реж. Наиль Мубинов, 11 мин., Анимационная студия «100 КИЛОВАТТ»; «День рождения Оскара», сериал «Кошечки-Собачки», реж. Вера Мякишева, Алексей Миронов, 7 мин., Анимационная студия «Паровоз»; «Знакомство», сериал «Василиса», реж. Борис Кравченко, Федоров Владимир, Константин Сабиров, Валентин Культиков, 5 мин 50 сек., Medium Quality; «Зонтик», сериал «Енотки», реж. Даниил Воропай, 7 мин., Киностудия «Союзмультфильм» «КИДZ!», сериал «КИДZ!», реж. Ринат Газизов, 11 мин 20 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»; «Клов», сериал «Волк Наоборот», реж. Ирина Эльшанская. 11 мин. 4 сек., Diversity Studio «Козлёнок», сериал «Ася и Вася», реж. Полина Никифорова, 6 мин. 14 сек., Студия компьютерной анимации «Петербург»; «Колыбельная», сериал «Зебра в клеточку», реж. Татьяна Чернилевская, 6 мин. 30 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; «Комната чудес», сериал «Спина к спине», реж. Екатерина Тыртышная, 6 мин. 48 сек., Анимационная студия «Мечталёт»; «Кто как спит», сериал «Пластилинки. Зверушки», реж. Сергей Меринов, 2 мин. 42 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; «Осень», сериал «Кругляши», реж. Митя Тарасевич, 3 мин. 21 сек., Pantaleon studio. «Планета Ля-Ля», сериал «Уроки Роки», реж. Екатерина Савина, 5 мин., Кинокомпания «АНИМОС»; «Побыть броненосцем», сериал «Лекс и Плу. Космические таксисты», реж. Алексей Минченок, 11 мин 10 сек., Студия «Метрафильмс»; «Сила Веса», сериал «Выход Бородача», реж. Роман Сафаров, 9 мин 42 сек., Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»;

Прикладная анимация:

«Бабушки», реж. Илья Юдович, 3 мин. 16 сек., Цех анимации; «Буква Ё», реж. Филипп Ярин, 1 мин. 10 сек., Студия БФМ; «Букет из салюта», реж. Алексей Будовский, 3 мин 28 сек., Figli Migli Productions; «Бунин, цикл «Живые мемории», реж. Ирина Разумовская, Михаил Разумовский, 8 мин. 53 сек., Ktomy.media; «Гравитация», реж. Светлана Нагаева, 5 мин. 42 сек., «Заставка XIV Большого фестиваля мультфильмов», реж. Наталья Чернышева, 35 сек., Студия БФМ; «Как читать медиа?», реж. Леонид Шмельков, Евгений Фадеев, Анна Кудякова, 6 мин. 30 сек., Студия БФМ; «Летний трибьют», реж. Павел Филиппов, 2 мин. 11 сек., «Мел», реж. Павел Погудин, 34 сек., Светлые Истории; «Мы рядом», реж. Илья Юдович, Лиза Скворцова, 4 мин. 47 сек., Цех Анимации; «Пандемия», реж. Полина Кампиони, 2 мин. 42 сек, Студия БФМ; «Рюкзак», цикл «Мультипелки. Выпуск 3», реж. Сергей Меринов, 3 мин. 16 сек., Студия "Аэроплан"; «Чудесная страна», реж. Юлия Войтова, Александр Гейфман, 3 мин. 9 сек., «Ямер», реж. Павел Погудин, 36 сек., Светлые Истории; «Bathwell in Clerkentime», реж. Алексей Будовский, 4 мин. 12 сек, Figli Migli Productions;

Полнометражные фильмы:

Свое решение жюри фестиваля объявит в Суздале 21 марта 2021 года.

Список фильмов внеконкурсных программ можно найти на сайте смотра.

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05.02.2021 Автор: Артур Чачелов