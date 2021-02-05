«Суздальфест» назвал участников конкурсной программы 2021 года
Фестиваль анимации пройдет в гибридном формате в конце марта
Дирекция XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино объявила участников конкурсных программ смотра. В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате: с 15 по 23 марта − онлайн (доступ к просмотрам ограничен территорией России) и с 17 по 22 марта г. Суздале Владимирской области в ГТК «Суздаль» с соблюдением актуальных ограничительных мер на проведение массовых мероприятий.
Авторские короткометражные фильмы:
- «10 000 безобразных пятен», реж. Дмитрий Геллер, 8 мин. 8 сек., JAI (Китай); 16+
- «Ба», реж. Светлана Филиппова, 15 мин., Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Франция);
- «Белая Змея», реж. Полина Федорова, 6 мин. 10 сек., Студия «А-фильм»;
- «Большой и Маленький», реж. Наталья Грофпель, 6 мин., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Вадим на прогулке», реж. Саша Свирский, 7 мин. 57 сек., Школа-студия «ШАР»;
- «Дылда», реж. Анастасия Жакулина, 8 мин. 15 сек., Школа-студия «ШАР»;
- «За звездой Рождества», реж. Наталья Федченко, 15 мин. 30 сек., «Балтийское телевидение»;
- «Заговор», реж. Андрей Кузнецов, 7 мин. 7 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+
- «Загс», реж. Софико Бадалова, 6 мин. 24 сек., Кинокомпания «АНИМОС»;
- «Идет коза рогатая», реж. Сергей Меринов, 13 мин., Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского;
- «Как Медведь друга искал», реж. Игорь Волчек, 10 мин., Национальная киностудия «Беларусьфильм»;
- «Колыбельная», реж. Марина Карпова, 2 мин., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Медведь», реж. Святослав Ушаков, 14 мин. 35 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+
- «Мурка», реж. Инга Коржнева, 2 мин. 2 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Начало света», реж. Анастасия Мелихова, 6 мин. 20 сек., Студия «А-фильм»;
- «О, неет!», реж. Иван Максимов, 5 мин. 36 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;
- «Орешек», реж. Оксана Холодова, 7 мин. 40 сек., Кинокомпания «АНИМОС»;
- «Пираты Каспийского моря», реж. Рим Шарафутдинов, 5 мин. 45 сек., «Юпитер-XXI»;
- «Подарок», реж. Татьяна Молдованина, Ольга Сивакова-Васина, 7 мин. 40 сек., Школа-студия «ШАР»;
- «Пожарник», реж. Юлия Аронова, 9 мин., Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Франция);
- «Привычка», реж. Алексей Караев, Александр Рубцов, 7 мин. 25 сек., Кинокомпания «СНЕГА»;
- «Сахарное шоу», реж. Лиана Макарян, 8 мин., Студия «Пчела»; 16+
- «Свидание», реж. Мария Снеткова, 4 мин. 22 сек., Кинокомпания «АНИМОС»;
- «Слова на склоне», реж. Валентин Телегин, 8 мин., Студия «Пчела»;
- «Снеговичок», реж. Алексей Почивалов, 3 мин. 40 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Шкафовы», реж. Андрей Бахурин, 6 мин. 52сек., Студия компьютерной анимации «Петербург».
Дебютные фильмы:
- «Аляска», реж. Оксана Кувалдина, 7 мин. 6 сек., Студия «А-фильм»;
- «День рождения Пишто», реж. Софья Кендель, 10 мин. 56 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Жизнь-паскуда», реж. Варя Яковлева, 6 мин. 15сек., Школа-студия «ШАР»;
- «За забором», реж. Мария Коган-Лернер, 7 мин. 40 сек.
- «Колпачок – это личное дело каждого», реж. Наталья Данилевская, Александр Веселов, 6 мин. 48 сек., «Юпитер-XXI»;
- «Лаборатория №66», реж. Юлия Ростовская, 7 мин. 35 сек., «Юпитер-XXI»;
- «Люся», реж. Олег Добрынин, 4 мин. 50 сек., Студия «Окно»;
- «Мамин помощник», реж. Мария Савельева, 4 мин., Кинокомпания «АНИМОС»;
- «Мне хочется», реж. Надя Гольдман, 3 мин. 15 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+
- «Мокрые Носочки Берты Райз», реж. Александра Шадрина, 11 мин. 2 сек., Школа-студия «ШАР»;
- «Под облаками», реж. Василиса Тикунова, 3 мин. 44 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Послушание», реж. Александр Смирнов, 13 мин., Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского;
- «Самый страшный», реж. Павел Никифоров, 8 мин. 30 сек., Кинокомпания «СНЕГА»;
- «Хромая пыль», реж. Александра Абрамова, 6 мин. 41 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;
Студенческие фильмы:
- «Perfect», реж. Хэ Ын О, 3 мин. 8 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;
- «Болото», реж. Вера Вьюгина, 2 мин. 42 сек., ВГИК;
- «Брекеты», реж. Анастасия Чикерлан, 3 мин. 37 сек., ВГИК;
- «Вторая среда апреля», реж. Светлана Караева, Мария Платонова, 3 мин. 20 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; 18+
- «Голый», реж. Кирилл Хачатуров, 14 мин. 40 сек., Московская школа нового кино; 16+
- «День невылупившейся гусеницы», реж. Сабина Фахрутдинова, Забава Панькина, 6 мин. 38 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;
- «Дерево», реж. Александра Нетунаева, 2 мин. 4 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;
- «Женщина-рыба», реж. Анна-Мария Черниговская, 6 мин. 51сек., Школа-студия «ШАР»;
- «Из-под земли», реж. Мария Афонина, Анна Любимцева, 8 мин. 12 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; 16+
- «Карантин», реж. Василий Чирков, Юра Богуславский, 3 мин. 10 сек., УрГАХУ; 16+
- «Курочка-умничка», реж. Дарья Сидловская, 5 мин. 14 сек., Ростовский-на-Дону филиал ВГИК;
- «Набор для создания мышки», реж. Иван Ханжин, Василиса Макшакова, Анна Исакова, 2 мин. 44 сек., УрГАХУ;
- «Осколок», реж. Валентина Набиулина, 1 мин. 51 сек., ГАХУ;
- «Полусон», реж. Мария Ракитина, 5 мин. 1 сек., Эстонская академия художеств;
- «Сказка на ночь», реж. Александра Артамонова, 7 мин., ВГИК;
- «Слонение», реж. Никита Мещеряков, 3 мин., Школа-студия «ШАР»;
- «Собаки пахнут морем», реж. Анастасия Лисовец, 4 мин. 12 сек.;
- «Соседки», реж. Хэ Ын О, Александра Нетунаева, 4 мин. 55 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;
- «Ты не Киви», реж. Мария Савельева, 5 мин. 31 сек., EKA (Estonian Academy of Arts);
- «У всех мужчин должны быть туфли», реж. Анастасия Лисовец, 10 мин. 8 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;
- «Человек за облаками», реж. Анна Амосова, 5 мин. 37 сек., ВГИК;
- «Я-рыба», реж. Дарья Мельникова, 5 мин. 10 сек., СПбГИКиТ;
Сериалы:
- «Антилопы не прощаются», сериал «Мой друг с Тау Кита», реж. Наиль Мубинов, 11 мин., Анимационная студия «100 КИЛОВАТТ»;
- «День рождения Оскара», сериал «Кошечки-Собачки», реж. Вера Мякишева, Алексей Миронов, 7 мин., Анимационная студия «Паровоз»;
- «Знакомство», сериал «Василиса», реж. Борис Кравченко, Федоров Владимир, Константин Сабиров, Валентин Культиков, 5 мин 50 сек., Medium Quality;
- «Зонтик», сериал «Енотки», реж. Даниил Воропай, 7 мин., Киностудия «Союзмультфильм»
- «КИДZ!», сериал «КИДZ!», реж. Ринат Газизов, 11 мин 20 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;
- «Клов», сериал «Волк Наоборот», реж. Ирина Эльшанская. 11 мин. 4 сек., Diversity Studio
- «Козлёнок», сериал «Ася и Вася», реж. Полина Никифорова, 6 мин. 14 сек., Студия компьютерной анимации «Петербург»;
- «Колыбельная», сериал «Зебра в клеточку», реж. Татьяна Чернилевская, 6 мин. 30 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Комната чудес», сериал «Спина к спине», реж. Екатерина Тыртышная, 6 мин. 48 сек., Анимационная студия «Мечталёт»;
- «Кто как спит», сериал «Пластилинки. Зверушки», реж. Сергей Меринов, 2 мин. 42 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;
- «Осень», сериал «Кругляши», реж. Митя Тарасевич, 3 мин. 21 сек., Pantaleon studio.
- «Планета Ля-Ля», сериал «Уроки Роки», реж. Екатерина Савина, 5 мин., Кинокомпания «АНИМОС»;
- «Побыть броненосцем», сериал «Лекс и Плу. Космические таксисты», реж. Алексей Минченок, 11 мин 10 сек., Студия «Метрафильмс»;
- «Сила Веса», сериал «Выход Бородача», реж. Роман Сафаров, 9 мин 42 сек., Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»;
Прикладная анимация:
- «Бабушки», реж. Илья Юдович, 3 мин. 16 сек., Цех анимации;
- «Буква Ё», реж. Филипп Ярин, 1 мин. 10 сек., Студия БФМ;
- «Букет из салюта», реж. Алексей Будовский, 3 мин 28 сек., Figli Migli Productions;
- «Бунин, цикл «Живые мемории», реж. Ирина Разумовская, Михаил Разумовский, 8 мин. 53 сек., Ktomy.media;
- «Гравитация», реж. Светлана Нагаева, 5 мин. 42 сек.,
- «Заставка XIV Большого фестиваля мультфильмов», реж. Наталья Чернышева, 35 сек., Студия БФМ;
- «Как читать медиа?», реж. Леонид Шмельков, Евгений Фадеев, Анна Кудякова, 6 мин. 30 сек., Студия БФМ;
- «Летний трибьют», реж. Павел Филиппов, 2 мин. 11 сек.,
- «Мел», реж. Павел Погудин, 34 сек., Светлые Истории;
- «Мы рядом», реж. Илья Юдович, Лиза Скворцова, 4 мин. 47 сек., Цех Анимации;
- «Пандемия», реж. Полина Кампиони, 2 мин. 42 сек, Студия БФМ;
- «Рюкзак», цикл «Мультипелки. Выпуск 3», реж. Сергей Меринов, 3 мин. 16 сек., Студия "Аэроплан";
- «Чудесная страна», реж. Юлия Войтова, Александр Гейфман, 3 мин. 9 сек.,
- «Ямер», реж. Павел Погудин, 36 сек., Светлые Истории;
- «Bathwell in Clerkentime», реж. Алексей Будовский, 4 мин. 12 сек, Figli Migli Productions;
Полнометражные фильмы:
- БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА, реж. Инна Евланникова, 1 час. 20 мин., «КиноАтис»;
- ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ, реж. Борис Коршунов, Ирина Марголина, Елена Петкевич, Наталья Рысс, Евгений Надточей, Оксана Черкасова, Игорь Волчек, Евгения Хазиханова, Александр Ленкин, Наталья Чернышева, Алена Томилова, Юлия Иванова, Татьяна Мусалямова, 57 мин. 10 сек., Студия «М.И.Р.» и Национальная киностудия «Беларусьфильм»;
- КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, 1 час. 15 мин., Студия анимационного кино «Мельница»;
- НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», реж. Андрей Хржановский, 1 час. 29 мин., Школа-студия «ШАР»;
- ОГОНЕК-ОГНИВО, реж. Константин Щёкин, 1 час. 28 мин., Кинокомпания «ВВЕРХ».
Свое решение жюри фестиваля объявит в Суздале 21 марта 2021 года.
Список фильмов внеконкурсных программ можно найти на сайте смотра.
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05.02.2021 Автор: Артур Чачелов