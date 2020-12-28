Открытый российский фестиваль анимационного кино приступил к разработке интернет-экосистемы

Новое время диктует свои правила, дает новые возможности и требует иных форматов работы. Принять участие в XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино можно будет как лично, встретившись в стенах Турцентра в Суздале, так и у экранов смартфонов и компьютеров. Дирекция фестиваля приняла решение о разработке интернет-экосистемы «Суздальфест.Онлайн», благодаря которой все желающие смогут стать полноправными участниками анимационного форума дистанционно из любой точки мира. Таким образом Суздальфест будет существовать в гибридном формате, одновременно сочетая в себе все несомненные преимущества онлайн-мероприятий и сохранив тепло личных встреч.

«Отвечая современным требованиям и международным стандартам проведения кинофестиваля высокого уровня, мы разрабатываем онлайн-экосистему, благодаря которой кратно увеличится число наших участников и зрителей, − говорит директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Александр Герасимов. − Теперь познакомиться с новинками анимационного искусства, включиться в дискуссии на актуальные для нашей индустрии темы, окунуться в уникальную атмосферу Суздальфеста станет проще. Не выходя из дома, при помощи своего гаджета, гостем нашего фестиваля сможет стать любой профессионал и практически каждый любитель мультипликации».

Селекционная комиссия XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино приступила к работе и в начале февраля 2021 года подведет итоги отбора, объявив список участников конкурса. В состав селекционной комиссии фестиваля вошли признанные профессионалы анимационного кино: режиссеры и художники Алексей Алексеев, Василий Бедошвили, Наталья Березовая, Марина Курчевская, журналист, сценарист, режиссер документального кино Сергей Капков. Эксперты определят лучшие картины, авторы которых будут приглашены в Суздаль и представят свои работы перед гостями, участниками и жюри фестиваля.

В этом году зарегистрировано почти 250 работ, из которых больше всего заявок подано в категории «авторский короткометражный фильм» – 56 мультфильмов. Дебютных работ – 23, а студенческих фильмов значительно больше – 18 дипломных и 53 учебных, всего – 71 работа. На участие в конкурсе коммерческих анимационных фильмов заявлено 6 полнометражных лент, 42 работы в категории «прикладная анимация» и 45 сериалов.

Ежегодно оргкомитет формулирует оригинальную тему Суздальфеста, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема XXVI фестиваля − «Время РОСТА!». Это про молодое поколение и про опыт мастеров, про новые замыслы и сценарии, про время сделать новый шаг вперед! Для мультипликатора чувство времени – это один из основных профессиональных навыков. Работая с понятием времени на экране, мы, по сути, создаем его! Каждая наша новая встреча в Суздале – это не только время, проведенное в прекрасной компании коллег и друзей, не только подведение итогов прошедшего года. Это время РОСТА!

Традиционно для участия в конкурсах плаката и заставки ОРФАК участникам важно отразить в своей работе фестивальную тему и воплотить в контексте этой тематики свое видение его главных символов – Девочки и Гуся. Работы принимаются до 17 января 2021 года. Победители будут приглашены на суздальский форум в качестве гостей. Лучший ролик станет официальной заставкой Суздальфеста до следующего года, а лучшие постеры будут использованы в фестивальном оформлении.

Также продолжается прием заявок на питчинг, который проводится совместно киностудией «Союзмультфильм» и ОРФАК. Заявки для участия в конкурсе проектов принимаются до 1 февраля 2021 года на официальном сайте www.suzdalfest.ru. Отобранные проекты мультфильмов будут презентованы авторами в присутствии жюри, участников и гостей смотра в рамках деловой программы фестиваля. Призеры питчинга получат шанс разработать свой проект совместно с ведущими специалистами киностудии «Союзмультфильм».

Новое время диктует свои правила, дает новые возможности и требует иных форматов работы. Принять участие в XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино можно как лично, встретившись в родных стенах Турцентра в Суздале, так и у экранов смартфонов и компьютеров. Дирекция фестиваля приняла решение о разработке интернет-экосистемы «Суздальфест.Онлайн», благодаря которой все желающие смогут стать полноправными участниками анимационного форума дистанционно из любой точки мира. Таким образом Суздальфест будет существовать в гибридном формате, одновременно сочетая в себе все несомненные преимущества онлайн-мероприятий и сохранив тепло личных встреч.

«Отвечая современным требованиям и международным стандартам проведения кинофестиваля высокого уровня, мы разрабатываем онлайн-экосистему, благодаря которой кратно увеличится число наших участников и зрителей, − говорит директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Александр Герасимов. − Теперь познакомиться с новинками анимационного искусства, включиться в дискуссии на актуальные для нашей индустрии темы, окунуться в уникальную атмосферу Суздальфеста станет проще. Не выходя из дома, при помощи своего гаджета, гостем нашего фестиваля сможет стать любой профессионал и практически каждый любитель мультипликации».

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28.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ОРФАК