«Зеленая книга» стала победителем фестиваля в Торонто

Гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто получил фильм ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (Green Book). Ленту режиссера Питера Фаррелли назвали лучшей по итогам зрительского голосования.

Киносмотр в Торонто – один из немногих подобных, где лучший фильм выбирает не профессиональное жюри, а зрители. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али, рассказывает историю о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В дороге они пользуются путеводителем, в котором указаны безопасные места для афроамериканцев.

Многие критики отмечают, что победа в Торонто должна помочь создателям фильма обратить на него внимание оскаровского комитета. В 2017 году приз зрительских симпатий получил фильм режиссера Мартина Макдоны ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ.

В мировой прокат ЗЕЛЕНАЯ КНИГА выйдет 21 ноября этого года, в России она заявлена на 24 января 2019 года. .

В этом году на кинофестивале в Торонто было показано свыше 340 фильмов из более чем 80 стран мира. Русскоязычное кино было представлено лентами СЕРДЦЕ МИРА Натальи Мещаниновой и ЗАВОД Юрия Быкова.

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17.09.2018 Автор: Артур Чачелов