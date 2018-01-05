За The Weinstein Company предлагают $500 млн

Кинокомпания The Weinstein Company будет продана за сумму не меньше $500 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию The Wall Street Journal. Сделка близится к завершению, продавцы получили около 20 предложений от различных потенциальных покупателей, но совет директоров TWC сузил список до шести.

Интересно, что в числе шести «финалистов» не нашлось места таких грандам, как Sony Pictures Entertainment, Viacom Inc. и Metro-Goldwyn-Mayer Inc., которые также выражали интерес к активу. Зато среди участников торгов осталась экс-глава управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит, которая в ноябре 2017 года первая сделала официальное предложение о покупке кинокомпании. В число претендентов также вошли продюсерская компания Killer Content, Lions Gate Entertainment Corp., инвестиционные фирмы Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

Переговоры о продаже Weinstein Company начались еще в середине октября 2017 года. Тогда же совет директоров кинокомпании подписал соглашение об инвестициях от компании Colony Capital и расценил сделку как стратегическое партнерство.

05.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК