Вячеслава Тельнова назначили главой Госфильмофонда

Вячеслав Тельнов станет новым главой Госфильмофонда. Такое решение принял премьер Дмитрий Медведев. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущее руководство Госфильмофонда в лице Николая Бородачева, занимавшего этот пост с 2001 года, отправлено в отставку. Уходу чиновника со своего поста предсшествовал конфликт с кинематографической общественностью, вылившийся в открытое письмо деятелей культуры, призвавших Правительство сменить главу Госфильмофонда. Свои подписи под письмом поставили около 30 кинодеятелей. В том числе такие именитые режиссеры, как Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко.

В качестве наиболее подходящей кандидатуры для смены Бородачева тогда назывался Вячеслав Тельнов. На тот момент он являлся главой Департамента кинематографии Министерства кульутры РФ.

Госфильмофонд России – основной архив кинофильмов Российской Федерации, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Является государственным учреждением культуры, в котором хранятся коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительскую, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.

10.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS