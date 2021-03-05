«Тихое место 2» меняет осень на май 2021 года

Как уход экшна НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ вызвал масштабные перестановки в весеннем графике релизов, так и решение Universal об изменении времени выпуска своих релизов ФОРСАЖ 9 и МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ запустило цепную реакцию корректировок в планы на сезон блокбастеров.

На сей раз Paramount решила передвинуть с сентября на май свой хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2. Сиквел хита трехлетней давности выйдет в США на бывшей дате ФОРСАЖА 9, то есть 28 мая. В этот праздничный уикенд Paramount планировала выпустить фантастический триллер Антуана Фукуа БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Теперь фильм с участием Марка Уолберга появится на американских экранах 24 сентября. И, скорее всего, это не последние изменения в графике сезона блокбастеров.

05.03.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety