Британское агентство Edutainment Licensing будет дистрибьютором мультсериала «Тима и Тома»

Крупное английское лицензионное агентство Edutainment Licensing стало неэкслюзивным партнером по дистрибуции анимационного сериала «Тима и Тома» в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии на ТВ- и VOD-платформах, а также по всему миру для школьных и библиотечных цифровых платформ. «Edutainment Licensing» также будет заниматься продажей лицензий на производство игрушек и детских товаров на обозначенных территориях.

«Тима и Тома» – проект Группы Компаний «Рики», производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург». Сериал ориентирован на дошкольников – фантазеров и мечтателей, для которых мир полон приключений. Характеры обаятельных персонажей сериала настолько правдоподобны, что маленькие зрители легко узнают в них себя. Сталкиваясь с ситуациями и эмоциями, через которые проходят все дети, герои сериала помогают зрителям открывать мир и отличать хорошее от плохого. Особое внимание в сериале уделяется теплоте и доверию между друзьями, а также тому, как они беспокоятся друг о друге, что помогает детям развивать эмпатию.

Сериал озвучивают дети, а каждый эпизод – это приключенческая история, из которой дети и родители могут извлечь урок.



«Edutainment Licensing» – независимое агентство по лицензированию и цифровой дистрибуции. Специализируется на брендах и контенте, которые фокусируются на образовании с элементами развлечения, уделяя особое внимание детям младшего возраста. Базируясь в Великобритании, агентство имеет глобальный охват через сеть субагентов на ключевых территориях по всему миру.

Группа Компаний «Рики» – один из лидеров российского рынка анимации, в чей портфель, формируемый с учетом интересов всех возрастных групп, входят успешные российские анимационные бренды «Смешарики», «Фиксики», «ПинКод», «Малышарики» и «Тима и Тома». Проекты транслируются в 90 странах мира и переведены на 50 языков и диалектов. За 16 лет произведено свыше 100 часов анимации.

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03.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»