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Бекмамбетов заключил соглашение с Universal

Он снимет для студии пять скринлайф-проектов

Тимур Бемамбетов и Universal заключили соглашение на пять фильмов в формате скринлайф. Об этом сообщило издание Deadline. Что это будут за фильмы не сообщается. Сам режиссер и продюсер сейчас разрабатывает 50 подобных проектов. При этом, в данный период известно лишь о сиквеле триллера ПОИСК, необычной вариации «Войны миров», а также молодежной драме R#J, основанной на пьесе «Ромео и Джульетта».

Отношения между Universal и Бекмамбетовым начались в 2007 году. Вместе с ней режиссер снял свой первый крупномасштабный голливудский проект  − ОСОБО ОПАСЕН, а затем была снята русскоязычная супергеройская лента ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. Кроме того, в 2015 году Universal была дистрибьютором первого скринлайф-проекта режиссера − коммерчески успешного хоррора УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ.

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline

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