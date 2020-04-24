Киносети и кинокомпании включены в список системообразующих предприятий России

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла в список системообразующих предприятий российских производителей кино и анимации, а также крупные киносети. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на протокол заседания комиссии. Все компании в списке получают право на финансовую поддержку из бюджета в приоритетном порядке. Список был подготовлен Министерством культуры.

В отношении киносетей речь идет о «КАРО», «Киномаксе» и Объединенной сети «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино». Из кинокомпаний в список включены СТВ, ТРИТЭ, «Базелевс», Art Pictures, «Дирекция кино», YBW, «Централ партнершип», «Нон-стоп продакшн», «Рок», «Профит», «Водород» и «Марс медиа». Первые десять были в списках лидеров киноиндустрии в 2019 году, последние две попали в этот список в 2020-м.

Системообразующими признаны мультипликационные студии «Мельница», «Союзмультфильм», Wizart, «Аэроплан», РИКИ и «Лицензионные бренды», а также «Мосфильм», «Ленфильм» и Киностудия им. Горького.

Сообщается, что данный список будет расширен. Минкультуры должно представить свои предложения по включению в перечень новых компаний к 27 апреля.

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24.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости