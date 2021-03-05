«Топи» стали главным хитом «КиноПоиска» в феврале

Мистический сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского про пятерых москвичей, которые ищут себя в российской глубинке, стал лидером по количеству зрителей на «КиноПоиск HD» в феврале. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра. Однако точных цифр смотрения обнародовано не было.

В десятку самых популярных фильмов на сервисе также вошли проекты с коротким прокатым окном − отечественный фильм-катастрофа ОГОНЬ, мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ и блокбастер-головоломка Кристофера Нолана ДОВОД. Также в топе за февраль проекты, которые вошли в январский рейтинг: боевик МАЖОР. ФИЛЬМ, комедийный сериал «Настя, соберись!», комедия ЕЩЕ ПО ОДНОЙ! с Мадсом Миккельсеном, медицинская драма «Хороший доктор» и многие другие.

Топ-20 самых популярных проектов «КиноПоиск HD» в феврале (в скобках указана динамика по сравнению с предыдущим месяцем):

Рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма. Учитывались владельцы подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Яндекс.Плюс с more.tv» и «Яндекс.Плюс с Амедиатекой»). В начале года аудитория «КиноПоиск HD» достигла рекордного показателя – у сервиса уже больше 3 миллионов смотрящих подписчиков в месяц.

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05.03.2021 Автор: Артур Чачелов