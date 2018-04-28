Российский фильм взял приз кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке

Российский кинопроект впервые стал победителем престижного кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке. На церемонии награждения было объявлено, что главный приз в номинации Best Narrative Short получил короткометражный фильм «Дежурство» (PhoneDuty) российского режиссера-дебютанта Ленара Камалова.

Фильм рассказывает историю бойца ДНР с позывным «Кот» (Захар Прилепин), который получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. Фильм показывает конфликт на востоке Украины глазами пророссийски настроенного человека, иллюстрируя трагедию войны, а также то, как она влияет на вовлеченных в нее людей.

Фильм также показали на кинофестивале в Хьюстоне WorldFest Houston и на Международном фестивале короткометражного кино в Пусане (Южная Корея).

«Мне просто не верится, что мы сделали это, – говорит режиссер и продюсер Ленар Камалов. – Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой, меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех. Это очень, очень круто! Огромное спасибо всей команде, особенно нашему оператору Славе Лисневскому, Захару Прилепину и всем актерам. Мы сделали это!».

«Мы рады, что картина, которая так много для нас значит, была замечена и достойно оценена жюри международного кинофестиваля такого уровня, – признается продюсер Наталья Фролова. – Я не была до конца уверена, что мы сможем взять главный приз. Признание фестиваля Tribeca по-настоящему ценно для нас, и мы надеемся, что эта история не оставит зрителя равнодушным. Спасибо всей команде! Пожелаем удачи фильму на других фестивалях!».

Напомним, что победители фестиваля Tribeca автоматически попадают в лонг-лист премии «Оскар».

28.04.2018 Автор: Артур Чачелов