«Триколор ТВ» заключил партнерское соглашение с тремя голливудскими мэйджорами

Крупнейший в России оператор спутникого телевидения «Триколор ТВ» в конце 2017 года заключил партнерское соглашение с тремя голливудскими мэйджорами. Об этом на пресс-конференции в рамках форума CSTB-2018 сообщил генеральный директор компании Алексей Холодов.

В рамках контракта для абонентов компании теперь будут доступны более 500 единиц видеоконтента из библиотек Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment. Контент будет показан на телеканалах, производством которых занимается сам «Триколор», в том числе «Кино UHD» и «Сериал UHD».

Интересно, что это уже не первая сделка между спутниковым оператором и голливудскими компаниями. Первые контракты по закупке контента для фильмовых телеканалов были закрыты еще в 2013 году. Тогда фильмы были представлены в премиальном пакете оператора.

02.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Телеспутник