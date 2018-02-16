В 2017 году Россия вышла в европейские лидеры по числу проданных кинобилетов. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации кинотеатров UNIC. Согласно данным организации, в прошлом году россияне сходили в кино в общей сложности 213,6 млн раз (данные БК схожи – 213,7 млн). Это на 10,4% больше, чем год назад. Ранее лидером по посещаемости в Европе была Франция. Однако она сдала позиции, потеряв около 1,8% (201,9 млн против 213,1 млн годом ранее). Третье место по числу проданных кинобилетов у Великобритании – 170,6 млн (+1,4%).

Франция оказалась далеко не единственной европейской страной, где наблюдалось снижение посещаемости кинотеатров. Лидером этого печального рейтинга стали Италия (-12,4% кинобилетов), Словения (-11,4%) и Норвегия (-10,3%). В противоположном направлении двигалась Украина, показавшая 32% рост посещаемости, а также Турция (+22,1%) и Словакия (+18,1%).

Россия оказалась в пятерке европейских лидеров по доле посещаемости национальных фильмов. На первом месте здесь Турция, где локальное кино заняло 56,7%. На втором месте Франция с 37,8%. Третьей держится Финляндия с 28%. Четвертое место у Германии с 23,9%. Россия и Польша разделили пятое место, показав одинаковый результат в 23,2%.

16.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: UNIC