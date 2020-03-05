Анастасия Иловайская покидает UPI

Анастасия Иловайская, сотрудник PR-команды Universal Pictures International Russia, уходит из компании. Об этом она сообщила в электронном письме, разосланным коллегам, деловым партнерам и работавшим с ней журналистам. Пятница, 6 марта, станет ее последним днем в Universal.
«Почти десять лет назад я переступила порог российского офиса. Эти годы стали незабываемыми, во многом благодаря вам, − написала Анастасия. − Позвольте сказать спасибо за плодотворную работу. Я надеюсь, на продолжение сотрудничества c вами уже в новом статусе».
О новом месте работы Анастасии Иловайской пока не сообщается. Напомним, что до 2010 года она работала в компании West, в команде Елены Шнеерсон, вместе с которой затем и перешла в Universal.
В UPI отмечают, что по вопросам паблисити теперь можно обращаться к Марии Титовой (Maria.Titova@nbcuni.com).
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