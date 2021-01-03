По итогам 2020 года американский кинорынок потерял 80% сборов

2020 год станет одной из самых печальных страниц в истории американского кинорынка. Его доходы от сборов в кинотеатрах упали на сокрушительные 80%. Виной тому − новая пандемия и ее беспрецедентные по масштабам охвата последствия в виде закрытия кинотеатров. Северная Америка много лет была главным кинорынком мира, и потому пострадала больше остальных.

Продажи кинобилетов в США в период с 1 января по 31 декабря, составили примерно $2,3 млрд. ($2,68 млрд − с учетом Канады). В 2019 году здесь было заработано $11,4 млрд. Нынешние цифры − самый низкий показатель для рынка за последние 40 лет.

Мировой бокс-офис упал на более, чем на 70%. Во всем мире в 2020 году, как ожидается, кассовые сборы составят от $11,5 до $12 млрд. Для сравнения: в 2019 году они составляли $42,5 млрд.

Китай вытеснил Северную Америку с пьедестала, став лидером мирового кинорынка. По предварительным подсчетам Comscore, в 2020 году Поднебесная собрала $2,7 млрд (по другим данным − чуть превысили $3 млрд). По сравнению с 2019 годом, когда страна получила от кинобилетов $9 млрд, объем рынка здесь просел на 68-70%. И тем не менее, самым кассовым фильмом 2020 года в мире стал именно китайский проект − лента ВОСЕМЬ СОТЕН, собравшая почти $440 млн.

Самым успешным голливудским фильмом 2020 года стал комедийный боевик Sony ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Он вышел в середине января и успел собрать в общемировом прокате $413 млн. На втором месте в списке самого успешного голливудского кино 2020 года − фильм Сэма Мендеса 1917 с $385 млн. Далее идет ДОВОД с $362 млн.

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03.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR