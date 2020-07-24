«Мулан», «Тихое место 2», «Топ Ган», «Аватар» и «Звездные войны» ушли со своих дат

Голливудские студии снова запустили маховик переносов своих крупных релизов. Этой ночью движение началось с компании Disney, которая все-таки снесла релиз семейного фэнтези МУЛАН с 21 августа 2020 года. Как и ДОВОД от Warner Bros., диснеевский проект пока остается без новой даты в США. В стране ходят слухи, что студия решится на выпуск этой картины на своем сервисе Disney+ ближе к Рождеству. Впрочем, официально никто эту непроверенную информацию не подтверждал.

Покинув августовскую дату в США, МУЛАН все еще может выйти на ней в кинотеатрах остального мира. Критически важным здесь остается Китай, чьи прокатные показатели могут стать решающими для Disney. Но пока в стране работает только 20% кинотеатров и цифры сборов далеки от прежних. Впрочем, в ближайшее время возвращаются к работе площадки в важном с точки зрения кассы Пекине.

Стало также известно, что вместе с МУЛАН свои даты покинули новая трилогия ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ и продолжения АВАТАРА. Напомним, ленты, начиная с 2021 года, должны были чередуясь выходить ежегодно под Новый год. Теперь расписание сдвинулось на год − АВАТАР 2 ушел на конец декабря 2022-го, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ на декабрь 2023-го и так далее. Джеймс Кэмерон даже выпустил отдельное письмо к зрителям, в котором объяснил невозможность выпуска картин в намеченном ранее графике: из-за пандемии и перерывов в работе, он не успевает их доделать к сроку. Место АВАТАРА 17 декабря 2021 года займет новый блокбастер про ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: Sony и Marvel этой ночью забрали эту дату себе.

Свои перемены есть и в расписании проектов студии Paramount. Прежде всего, это глобальный перенос хоррора ТИХОЕ МЕСТО 2. Лента, намеченная к выпуску 4 сентября 2020 года, теперь уходит на 23 апреля 2021 года. ТОП ГАН: МЭВЕРИК покидает новогодний прокат этого года и перемещается на 2 июля 2021 года. Комедия ЧУДАКИ уходит на 23 сентября 2021 года. Кроме того, студия назначила дату выхода сиквела СОНИК В КИНО. Лента встала на 8 августа 2022 года.

Все вышеперечисленные даты и переносы касаются только американского проката. Информация о российских датах выпуска данных релизов поступит позже.

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24.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety